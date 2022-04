Aceto balsamico di Modena, Codacons contro il Consortium Profile: svia il consumatore. Il Consorzio Tutela diffida: notizie false, infondate e tendenziose proprio da chi dovrebbe tutelare consumatori

Il Codacons attacca il Consorzio Tutela dell'aceto balsamico di Modena sul nuovo Consortium Profile, che a sua volta replica alle accuse: notizie false, infondate e tendenziose. La querelle nasce dopo la presentazione del nuovo Consortium Profile da parte del Consorzio di tutela e vigilanza dell'IGP. Nella pagina dedicata del sito, viene spiegato come "L’Aceto Balsamico di Modena (ABM) è prodotto in un’ampia gamma di tipologie che differiscono per caratteristiche sensoriali e analitiche. Sotto la stessa denominazione troviamo, infatti, prodotti che presentano gusti, profumi, consistenza e densità diverse: dal più “agro” e deciso a quello dolce e morbido, dal leggero e fluido al ricco e cremoso". Questo potrebbe portare il consumatore ad una difficoltà nel distinguere facilmente i prodotti. Per questo è stato presentato questo tipo nuovo di etichetta che dovrebbe aiutare proprio nella scelta. Il logo scelto è questo:

Il segno grafico, con i cinque "pallini", si sposta lungo un asse che va dall'agro al dolce, così da assegnare i prodotti a specifici profili sensoriali, così come spiegato in uno degli allegati. Questo marchio può apparire, come specificato in un secondo allegato, solo sui prodotti delle aziende aderenti al Consorzio di Tutela, che oggi raggruppa 51 aziende appartenenti alla filiera produttiva dell’Aceto Balsamico di Modena.

In particolare, questa immagine raccoglie le rappresentazioni grafiche possibili, da applicare sui prodotti:

Ma cosa contesta il Codacons al Consorzio? Che questo sistema di etichettatura sia "potenzialmente fuorviante per gli utenti che acquistano il prodotto" e che fa verrebbe fatto "un uso del termine ‘consortium profile’ non aderente al Disciplinare di produzione...presentandolo come un sistema descrittivo del prodotto da utilizzare in etichetta e di segmentazione delle diverse tipologie di prodotti che si trovano sotto la stessa denominazione, con la precisa volontà di orientare in modo determinante le scelte del consumatore attraverso un logo". Il Codacons sottolinea che "il consumatore, nell’acquisto del prodotto con l’apposito marchio o nella lettura sul sito del Consorzio stesso, non risulterebbe correttamente informato sul fatto che nella sua formulazione viene utilizzata una metodologia potenzialmente illegittima, in quanto realizzata con il metodo della segmentazione, in assenza di certificazione da enti terzi, la cui finalità è evidenziare l’appartenenza al Consorzio stesso".

A questa diffida il Consorzio ha risposto replicando tutti gli argomenti giuridici sollevati e rettificando quegli elementi di fatto non veritieri e invitando Codacons a chiarire la propria posizione e la motivazione del suo operato. Al riguardo Federico Desimoni, direttore del Consorzio di Tutela Aceto balsamico di Modena, ha dichiarato:

- Il Codacons deve interrompere immediatamente la diffusione di notizie false, infondate e tendenziose". In merito al sistema di informazioni ‘Consortium Profile’, Desimoni spiega: “La questione è incomprensibile. Un’Associazione che ha la finalità di promuovere la consapevolezza del consumatore si oppone all’adozione di un sistema legittimo, chiaro e utilissimo proprio per il consumatore. Il nuovo marchio del Consorzio, infatti, in modo essenziale, chiaro e immediato fornisce al consumatore quelle informazioni sul prodotto che gli servono per capire se il prodotto stesso corrisponde alle sue aspettative e a ciò che cerca. È dunque uno strumento di discernimento che può guidare a una scelta informata e consapevole e soprattutto fondata su dati analitici precisi, certificati e controllati”. Le motivazioni del Codacons, spiega il Consorzio, sarebbero quindi “errate nei fatti, infondate e inconsistenti dal punto di vista giuridico e incongruenti rispetto alla logica generale della contestazione”. “Emerge infine un pregiudizio evidente”, conclude Desimoni, “che ci risulta di difficile comprensione e, soprattutto, è gravissimo che Codacons stia diffondendo presso i media la sua posizione senza che sia sostenuta da un’approfondita analisi e dai necessari autorevoli riscontri di organi di controllo e giurisdizionali” -.

A questa replica ha a sua volta contro-replicato il Codacons, secondo cui "l’art. 8, comma 4, del Disciplinare vieti non solo l’utilizzo di parole e numeri, ma anche l’impiego di ogni forma, similare, espressiva; come disegni, simboli o pittogrammi che sia in grado di qualificare ovvero distinguere il prodotto e, dunque, sia suscettibile di fornire un’indicazione diversa dalla rappresentazione delle sole caratteristiche finali del prodotto medesimo ovvero delle “caratteristiche analitiche e organolettiche” di cui all’art. 2 del Disciplinare". A questa lettera il Consorzio ha nuovamente replicato con un’ulteriore memoria evidenziando, argomento per argomento, la totale infondatezza e inconsistenza delle tesi di Codacons. contattato da AGRICOLAE, non ha voluto aggiungere altri commenti rimettendosi a quanto specificamente contestato a Codacons.