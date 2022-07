Aceto balsamico, Incerti, PD: Inaccettabile evocazione slovena, governo si deve far carico di difendere patrimonio Made in Italy

"Ovviamente dobbiamo fare barriera assoluta per difendere la tipicità dei nostri prodotti Dop e Igp, lo abbiamo detto tante volte. A maggior ragione in un momento in cui c'è la revisione del regolamento per ribadire come la specificità territoriale come il Prosecco e l'Aceto balsamico non possa essere scambiata tramite l'utilizzo di un nome evocativo".

Così ad AGRICOLAE Antonella Incerti, capogruppo Pd in Commissione Agricoltura della Camera, in merito alla questione Aceto "balsamico" sloveno e alle ripetute richieste a Palazzo Chigi da parte del Mipaaf - caduta nel vuoto - di inserire il tema all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri.

"Abbiamo più volte ribadito come la denominazione abbia un identità precisa legata al territorio e a rigidi regolamenti", prosegue. "Non si può accettare una equiparazione dei prodotti semplicemente attraverso un rimando nominativo. Deve essere fatta una battaglia da parte di tutti. Il governo si deve far carico di difendere il patrimonio made in Italy che rappresenta non solo una grossa fetta del Pil italiano ma anche il territorio dove i prodotti provengono", conclude.

