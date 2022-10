Acqua, Romiti, IBF: con poco più di 10 euro ad ettaro si risparmia il 25% per una resa maggiore del 30%. Così si cambia il mondo

Un risparmio d'acqua di oltre il 25% per una resa maggiore del 30 per cento. Per un risparmio d'acqua su un ettaro pari a 145mila litri. E tutto per un costo di circa dieci euro ad ettaro.

E' quanto accade in un'azienda a Rimini che ha adottato il servizio messo a disposizione a IBF servizi.

"Accade a Rimini in un'azienda frutticola che decide di provare il nostro servizio solo su una piccola parte del territorio pari a circa 9ha", spiega ad AGRICOLAE PierLuigi Romiti, direttore marketing e comunicazione di Ibf Servizi.

"I risultati li abbiamo visti ora, dopo circa un anno di prova a seguito di quello che in gergo chiamiamo 'consiglio irriguo' ovvero una consulenza su quando e come irrigare", prosegue. "Balza subito all'occhio che l'azienda ha risparmiato su quegli ettari oltre il 25% dell'acqua normalmente utilizzata incrementando sia la pezzatura che la resa dei frutti. Certo, pezzatura e resa non dipendono solo da quello ma di certo non si può dire che lo stress idrico non influisca in maniera determinante", sottolinea Romiti.

L'impianto di cui parliamo è un impianto di pesche nettarine a Sesto Regolare con irrigazione ad ala gocciolante come se ne vedono tante in Romagna ed in generale in tutta Italia. "Il risparmio di acqua in valore assoluto su un ettaro è impressionante: oltre 145 mila litri. Vale a dire oltre 145 m3. Ma la cosa più straordinaria è forse il dato che riguarda l'investimento per ottenere tale risultato. Stiamo parlando di una decina o poco più di euro ad ettaro (dipende ovviamente dalle economie di scala attivabili in azienda e nella zona)".

"Per far capire meglio al grande pubblico cosa vuol dire risparmiare 145m3 di acqua, ricordo che una famiglia media consuma circa 200m3 di acqua all anno. Servizi del genere, se accompagnati e pubblicamente incentivati da una politica decisa sul fronte degli invasi e dei laghi, potrebbero davvero cambiare il mondo in termini di resa, produzione, costi e sostenibilità", conclude Romiti.