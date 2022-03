Afidop, Auricchio: Purtroppo Nutriscore non è una fake news: mi sento offeso come produttore di formaggi – VIDEOINTERVISTA

"Sono contrarissimo al Nutriscore, per tanto tempo ho pensato che fosse una fake news, ma purtroppo questa non lo è. Come ha detto il ministro è studiato perché sia una cosa semplice, così che chi vede il semaforo rosso si ferma e non acquista il prodotto. Noi he produciamo certe leccornie, questi stupendi stupendi formaggi frutto della creatività dell'uomo che ha trasformato il latte dovremmo avere un semaforo? Basta equilibrio in una dieta, è sufficiente armonia in ciò che si mangia, senza bisogno di altro. Mi sento veramente offeso come presidente di Afidop, come Assolatte e come produttore di formaggi se noi dobbiamo avere un'etichetta del genere per i nostri grandi prodotti che tutti ci invidiano: magari è stato fatto apposta, perché nessuno a 54 prodotti Dop di questo livello". Così ad Agricolae Antonio Auricchio, presidente Afidop, in occasione dell'incontro "Semaforo rosso al Nutriscore", organizzato all'Acquario Romano per dire no al sistema di etichettatura a semaforo per gli alimenti.