Afidop, Deserti (oriGin): Nutriscore attacco al consumatore, non sottovalutare questo enorme rischio – VIDEOINTERVISTA

"Non si tratta solo di un attacco alle Dop e ai prodotti a indicazione geografica. Da un lato è un attacco alla cultura del consumatore, perché abbiamo dimostrato che l'etichetta nutrizionale del Nutriscore non raggiunge l'obiettivo di informare rispetto ad una sana e corretta alimentazione e lo induce a compiere delle scelte, a bocciare dei prodotti o a premiarne altri in maniera non coerente con l'obiettivo della salute. Di converso abbiamo denunciato che i prodotti di qualità e di origine animale che in quel settore, le Dop, sono l'asse portante della nostra produzione, sarebbe ingiustamente penalizzate. La battaglia contro il Nutriscore è di tutto l'agroalimentare italiano, come stiamo facendo e noi ci siamo fatti carico della responsabilità di alzare il tono e di far si che non venga sottovalutato questo enorme rischio che non possiamo trovarci ad affrontare a fronte di ben altri problemi con il post Covid e all'attuale conflitto". Così ad Agricolae Riccardo Deserti, presidente oriGin, in occasione dell'incontro "Semaforo rosso al Nutriscore", organizzato all'Acquario Romano per dire no al sistema di etichettatura a semaforo per gli alimenti.