Afidop, Maoddi (Pecorino romano): Nutriscore penalizza fortemente e senza valide ragioni DOP storiche

"Il sistema Nutriscore penalizza fortemente e senza valide ragioni DOP storiche, la cui qualità è da sempre garantita da rigidi disciplinari di produzione, da controlli costanti e dall’impegno a fornire ai consumatori prodotti sani e genuini. Non a caso il Pecorino Romano è fra i formaggi più amati e apprezzati al mondo, prodotto in gran parte in una terra dove l’altissima percentuale di centenari è testimone di un ambiente sano e sostenibile. La valutazione Nutriscore non tiene conto di tutta una serie di elementi, né del fatto che le giuste quantità di prodotto e il suo utilizzo in diverse ricette ne garantiscono leggerezza e corretti parametri nutrizionali. E rischia di essere un danno non solo per i produttori ma anche per i consumatori, tratti in inganno da una valutazione superficiale e non realistica". Gianni Maoddi, presidente consorzio di tutela pecorino romano, in occasione della campagna condivisa con le DOP dei formaggi italiani e presentata ieri a Roma.