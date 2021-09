Agea esclude i laureati in Scienze agrarie da concorso. Va avanti nel frattempo la causa su Convenzione Caa, a febbraio in Consiglio di Stato

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura indice un concorso ed esclude i laureati in agricoltura, ovvero gli agrotecnici.

Con la determinazione n.53 del 26 agosto 2021, con cui viene indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di sei dirigenti di seconda fascia per i ruoli dirigenziali dell'agenzia all'articolo 2 relativo ai "requisiti generali per l'ammissione" alla lettera C viene richiesta la laurea in Scienze economiche e gestione aziendale, Scienze dei servizi giuridici e Scienze politiche. Ma niente Scienze agrarie.

Premesso che la scelta è di assoluta discrezionalità della Pubblica amministrazione come una serie di precedenti giudiziari dimostra, si tratta di un caso anomalo.

Lo stesso Concorso per titoli ed esami per la copertura di 3 posti dirigenziali a tempo indeterminato di seconda fascia infatti indetto il 25 ottobre del 2011 con la DGU 2011.221 includeva - come di consueto - anche i laureati in Scienze agrarie.

Va avanti intanto la querelle tra il direttore generale Gabriele Papa Pagliardini e i liberi professionisti, i periti agrari e gli agrotecnici a causa dell'esclusione dalla Convenziona Caa dal poter operare all'interno del sistema Sian.

Dopo che il Tar ha dato ragione ai liberi professionisti, ora Agea ha fatto ricorso in appello. La partita si giocherà il prossimo febbraio al Consiglio di Stato.

