Agecontrol, UGL: contrari alla nomina di 4 nuovi Dirigenti, 600mila euro di aumento per i costi aziendali

Si è tenuto un incontro con l’Azienda per verificare lo stato dell’arte circa i miglioramenti organizzativi da realizzare alla fine delle opportune valutazioni. Il dott. Fuselli ci ha comunicato che, visto le sollecitazioni provenienti anche del Mipaaf per procedere ai passaggi di livello, poiché entro l’anno avverrà la fusione di Agecontrol in Sin, considerato la finestra temporale molto breve e la provvista

economica disponibile, ci sono margini sufficienti per coinvolgere circa 1/3 del personale: in particolare, circa 80 posizioni riguarderanno il personale ai livelli più bassi, mentre ulteriori 40 unità verranno coinvolte in progressioni retributive ma non di inquadramento. Queste ultime posizioni, relative a personale ai livelli medio alti, beneficeranno probabilmente anche di un paio di passaggi a Quadro.

Oltre a ciò il dott. Fuselli ci ha comunicato che è intenzione dell’Azienda prevedere la nomina di quattro nuovi Dirigenti, considerato che tra circa due anni, quattro degli attuali andranno in pensione. Comunque il tutto salvo parere positivo di Agea e Mipaaf. Si tratta di un nuova e discutibile iniziativa da parte dell’Organo di vertice che, dapprima partito in sordina, ha nei mesi scorsi messo in atto una improvvisa ed

improvvida ristrutturazione aziendale che si sta rivelando inefficace, non condivisibile e non condivisa, né con le strutture interessate né tanto meno con le OO.SS. Piccola ma amara considerazione: evidentemente all’AGEA non ne capiscono proprio niente di inquadramenti e dirigenti, altrimenti non si capisce perché avrebbero messo in piedi un concorso, con tanto di prove scritte ed orali, per l’assunzione di 6 risorse con detto inquadramento (su circa 70 candidature, recentemente ridotte a 20 dopo la falcidia delle prove scritte): qui invece basta un colpo di mano e fare solo l’annuncio alle OO.SS. e va tutto a posto.

La Ugl, che l’ipotesi degli avanzamenti l’aveva sollecitata da tempo, ha fatto notare all’Azienda la sua convinzione che la platea che potrebbe essere coinvolta potrebbe essere di gran lunga superiore, perché avendo già superato metà anno e considerato i soliti lunghi tempi aziendali per risolvere qualsivoglia situazione che abbia la benché minima complessità, si rischia di avere un avanzo di risorse superiore a quelle

necessarie per favorire quasi tutto il personale e non solo un terzo. Inoltre, per completare il deprimente panorama delle (poche) iniziative serie messe in campo, alla richiesta se tra i 40 dipendenti fossero stati considerate quelle unità di personale da allocare nell’auspicato livello di “quadro tecnico”, è stato risposto che la cosa non è stata neanche presa in considerazione.

In conclusione, la Ugl ha affermato la propria posizione di totale contrarietà alla nomina di 4 nuovi Dirigenti in questo momento particolare, in primis perché l’azienda ha posto sempre il problema delle poche risorse e ora addirittura con una semplice operazione di bottega quasi raddoppia il numero dei dirigenti producendo un aumento del costo azienda di circa 600.000,00 euro va tutto bene madama la marchesa.

La Ugl invita anche tutte le altre sigle sindacali a prendere una posizione netta sulla questione. Inoltre ribadiamo che il risparmio accumulato di 572.000,00 Euro (che più passa il tempo e più l’inflazione galoppante ne riduce l’effettivo valore) è da impiegare solo per il personale, che ormai da anni si trova in una condizione di grande sofferenza e non per nuovi fantomatici dirigenti di cui possiamo veramente farne a meno.