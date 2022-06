Agricoltura 4.0, Fondazione Leonardo. Giorgetti (Mise): Settore primario può tornare a ricoprire ruolo chiave. Spingere su tecnologie e infrastrutture

“Ricollocare al centro delle politiche economiche le filiere produttive è la priorità del nostro ministero ed una rinnovata dinamica di sviluppo del settore primario, che rafforzi le prospettive di collaborazione lungo le catene del valore, è un elemento necessario per accrescere i livelli di benessere del paese, oltre che di sicurezza degli approvvigionamenti.

Nell’attuale congiuntura economica e geopolitica vi sono spazi perché il settore agricolo possa tornare a ricoprire un ruolo chiave nell’economia del paese.”

Così il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti nel corso della I Conferenza nazionale sull’Agricoltura di Precisione, promossa da Fondazione Leonardo–Civiltà delle Macchine, Politecnico di Bari e Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

“Nei primi anni 2000 abbiamo assistito ad un rallentamento dello sviluppo della struttura imprenditoriale agricola, a seguito anche di alcuni fattori come l’incremento della popolazione mondiale a fronte della diminuzione delle superfici coltivabili. Ma anche l’intensificarsi della concorrenza internazionale e gli effetti della limitata dimensione delle imprese agricole.

In questo contesto si inseriscono oggi profondi cambiamenti che investono il sistema produttivo, come la pandemia e la guerra che sta incidendo drammaticamente sui costi energetici e sulle catene di approvvigionamento agricolo. Si possono creare tuttavia le occasioni per la diversificazione dei canali di distribuzioni e approvvigionamento. Una tendenza che è destinata a rafforzarsi in ragione della collocazione dell’Italia nella direttrice strategica che collega l’Ue a enormi mercati emergenti come l’Africa.

La nuova sfida industriale per il settore agricolo si gioca pertanto in un quadro articolato dal punto di vista delle condizioni strutturali e dei fattori contingenti, questo deve indurci ad affrontare con concretezza e realismo opportunità e rischi di questa nuova fase.

L’intersezione tra le tecnologie di industria 4.0 e l’agricoltura di precisione costituisce un riferimento nuovo per implementare soluzioni complesse che permettano un miglioramento dei prodotti. Nell’ultimo biennio gli investimenti in tecnologie di agricoltura 4.0 hanno registrato una crescita evidente, passando da un fatturato di circa 500 mln euro nel 2019 a oltre 1,5 mld euro a fine 2021, con oltre il 60% delle aziende agricole che hanno dichiarato di adottare almeno una soluzione di agricoltura 4.0. L’Italia è tra i primi 10 paesi per il numero di start up agricole innovative.

La sfida si gioca sulla capacità di tenere insieme interventi orizzontali con misure ad hoc a supporto della filiera alimentare. Il Pnrr interviene su questi fronti, il Mise ha concentrato le risorse gestite, oltre 24 mld, su un numero limitato di interventi a sostegno degli investimenti produttivi. È stato rifinanziato il piano di transizione 4.0 e potenziati i contratti di sviluppo.

C’è poi il piano riguardo lo snellimento dei procedimenti amministrativi e la riorganizzazione degli incentivi.

Il prossimo 23 giugno si chiuderà presso il ministero il bando della misura “investimenti innovativi delle imprese agricole”, che dimostra la nostra attenzione al settore, sebbene le risorse stanziate non sono probabilmente sufficienti.

Per la diffusione delle tecnologie di precisione ci sono ancora ampi margini. Sono infatti ancora troppo basse le percentuali di superficie agricola coltivata sulla quale è impiegata la tecnologia 4.0, pari a poco più del 5%. C’è poi lavoro da fare sul piano delle infrastrutture, la copertura con banda larga nelle aree rurali è pari solo al 40%.”