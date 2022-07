Agricoltura. Battistoni (Mipaaf): Presentato ‘l’indice’ del Piano di azione nazionale sul biologico

“Il comparto del biologico oggi ha fatto un altro passo in avanti. Come Ministero abbiamo avuto modo di presentare alle Associazioni di settore, ‘l’indice’ del Piano d’azione nazionale sul biologico, una misura contenuta nella legge approvata dal Parlamento a marzo scorso. Si tratta di un passo importante, che implica l’individuazione delle azioni future per lo sviluppo del comparto, che passa attraverso la sempre maggiore informazione del consumatore”. È quanto dichiara il Senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario al Mipaaf, a margine della dell’incontro “Biologico italiano: dal piano di azione le strategie per il futuro”, organizzato da Coldiretti, presso la sede di Roma.

“La giornata - ha continuato Battistoni - ci ha permesso di presentare i tre assi e le sette azioni di intervento, oltre alla ricerca, che abbiamo individuato per realizzare la strategia che nei prossimi anni supporterà il settore, in linea con gli obiettivi nazionali ed europei. L’incontro di oggi – ha continuato – è stato un passaggio importante perché ha ci permesso di condividere i passi fatti, e quelli ancora da compiere con le organizzazioni e le associazioni, tracciando una strada comune di interventi. È mia intenzione – ha proseguito Battistoni – coinvolgere quanto prima le Regioni affinché il percorso delineato oggi possa avere un iter condiviso e univoco nella cornice di una crescita comune. A settembre, poi, in occasione del Sana, - ha concluso Battistoni – illustrerò al mondo del biologico lo stato d’avanzamento dei lavori sul ‘marchio bio’ e sulla campagna di comunicazione per incentivare i consumi”.