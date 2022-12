Agricoltura: Bergamini, Lega sempre dalla parte comparto ortofrutticolo italiano

“Il comparto ortofrutticolo italiano in questi ultimi 4 anni ha subito e continua a subire enormi danni a causa della cimice asiatica marmorata, della forte siccità, nonché delle recenti alluvioni. Sono a rischio intere produzioni come le ciliegie in Emilia Romagna o le pere e le albicocche nel Ferrarese. Per difendere il comparto ortofrutticolo, in particolare quello dell’Emilia-Romagna, sarebbe opportuna, in primis, una deroga al decreto legislativo che prevedeva il risarcimento per calamità naturali. Un altro fattore preoccupante viene dall’Europa: il nuovo Regolamento per l’utilizzo dei fitofarmaci (Sur). Questo imporrebbe all'Italia una riduzione del 62% dell'uso dei fitofarmaci, senza offrire valide alternative, come investire su ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, favorendo così l’invasione di prodotti extra Ue a sfavore dell’Italia. Per questo ho interrogato il ministro delle politiche Agricole che mi ha garantito l’impegno del governo per le imprese ortofrutticole e i suoi lavoratori. La Lega sarà sempre dalla loro parte”.

Lo dichiara il deputato della Lega Davide Bergamini, capogruppo in commissione Agricoltura.