AGRICOLTURA, CASSESE (M5S): LEGGE SU SEMPLIFICAZIONE FINALMENTE IN AULA: SNELLIAMO PROCEDURE ACCOGLIENDO ISTANZE COMPARTO

“Grazie al nostro impegno la proposta di legge finalizzata alla semplificazione e all'accelerazione dei procedimenti amministrativi nel campo dell'agricoltura ha iniziato il suo iter d’approvazione in Aula alla Camera. Il provvedimento contiene importanti misure di sostegno al settore agricolo, che vanno dalle semplificazioni per le diverse filiere anche in termini di fiscalità, controlli e accesso ai fondi agricoli, agli interventi per fronteggiare le molteplici emergenze. In questo modo permetteremo di innescare una ripresa del comparto che passa dalla sburocratizzazione e semplificazione della vita delle diverse attività agricole del nostro Paese", così Gianpaolo Cassese, portavoce del MoVimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura alla Camera, a margine del suo intervento durante la discussione generale appena conclusa a Montecitorio.

“Questo provvedimento è frutto del prezioso confronto con le associazioni di categoria del mondo dell’agricoltura e della pesca, che ci ha dato la possibilità ampliare il raggio di azione degli interventi per un comparto che rappresentare un pilastro portante dell’economia italiana”, continua il pentastellato

"La proposta di legge si inserisce in un processo virtuoso di semplificazione amministrativa per tutti i settori del nostro tessuto produttivo, a cui come MoVimento 5 Stelle lavoriamo da sempre. In tal senso, auspico che alcuni punti di questo provvedimento, ormai condivisi con le altre forze politiche, siano assorbiti dal decreto Semplificazione che adesso è al vaglio del Parlamento", conclude Cassese

