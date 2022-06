Agricoltura, “Compag sul territorio”, al via gli incontri territoriali in collaborazione con le Ascom

Prenderà il via domani 7 giugno l’iniziativa “Compag sul territorio”, una serie di incontri territoriali organizzati da COMPAG - la Federazione Nazionale delle Rivendite Agrarie e dei Commercianti per l’Agricoltura che rappresenta un settore con un fatturato stimato di circa 3,8 mld di euro e circa 4.000 imprese - in collaborazione con Confcommercio per affrontare e capire insieme le ultime novità del settore, sia dal punto di vista tecnico che legislativo.

Gli eventi, gratuiti, pensati per i commercianti ma aperti a tutti, si svolgeranno in presenza e partiranno da Perugia, il cuore d’Italia, per poi replicarsi in Piemonte e, a seguire, a Pavia, Parma, Vicenza, Padova, Ferrara, Ravenna e Pistoia.

Più che mai attuali i temi affrontati: Il presidente Fabio Manara parlerà delle iniziative della Federazione nel nuovo contesto globale, mentre il Direttore Vittorio Ticchiati esporrà i cambiamenti che hanno interessato i fertilizzanti in un contesto di estrema criticità per la disponibilità dei mezzi di produzione delle aziende agricole. La difficoltà di approvvigionamento ed i costi crescenti, come già sta accadendo, avranno ulteriori ripercussioni sui prezzi degli alimenti sui bancali dei supermercati. A concludere l’incontro sarà Edoardo Musarò – responsabile del settore cereali e oleaginose di Compag - che discuterà delle implicazioni della proposta della Politica Agricola Comune, sempre più indirizzata a disincentivare la produzione nazionale in tema di seminativi, rendendo il nostro paese ancor più dipendente dalle importazioni dagli altri paesi europei e da paesi terzi poco affidabili sotto il profilo delle ingerenze politiche.

Primo appuntamento domani 7 giugno presso la sede di Confcommercio Umbria (Sala Paoloni, via Settevalli 320, Perugia) alle ore 15.30.