AGRICOLTURA DI MONTAGNA, ROLFI: DALLA REGIONE ALTRI 2 MILIONI ALLE COMUNITÀ MONTANE

"Puntiamo molto su questo comparto anche in vista delle Olimpiadi del 2026 - ha aggiunto Rolfi - che coinvolgeranno le montagne lombarde". "Dobbiamo proseguire - ha continuato - nella promozione del binomio agroalimentare-turismo e investire in infrastrutture e logistica per rendere questi luoghi sempre più fruibili". "Nel 2019 - ha ricordato - abbiamo dato priorità agli insediamenti di montagna nella misura per giovani agricoltori. E abbiamo destinato 4,5 milioni di euro alle Comunità montane per sostegno all'agricoltura, abbiamo approvato le linee guida per assegnare le malghe alla gente di montagna e destinato 7,5 milioni per la filiera bosco legno e intendiamo proseguire in questa direzione".

