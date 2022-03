Agricoltura e futuro, FdI. Caretta: Ridisegnare politica agricola per puntare a sovranità alimentare

“All’Italia manca un grande progetto per ridisegnare la politica agricola del nostro paese. Negli anni è sempre stata tratta malissimo, si sono sempre rincorsi i problemi. Credo dunque che l’agricoltura oggi meriti molto di più. L’ambiente, l’agricoltura e l’alimentazione sono legati tra loro in maniera indissolubile, se non abbiamo un ambiente salubre non possiamo avere un’agricoltura di qualità e di conseguenza un’alimentazione sana.”

Così Maria Cristina Caretta, capogruppo FdI in Commissione Agricoltura, nel corso del convegno “Agricoltura e Futuro” organizzato da Fratelli d’Italia.

“Va poi ricordato che i nostri agricoltori sono anche i custodi primari dell’ambiente. Bisogna però coniugare tutto questo, c’è una politica poco coraggiosa. Serve il coraggio del cambiamento e di capire dove vogliamo andare.

L’Ue ci propone strumenti come il Farm to Fork e green deal che ci impongono minore produttività, oggi invece abbiamo bisogno di più materie prime e di arrivare ad una sovranità alimentare per essere indipendenti dai turbamenti esterni. In questo modo possiamo anche garantire la redditività degli agricoltori.”