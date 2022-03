Agricoltura e futuro, FdI. Lollobrigida: dobbiamo pensare in termini strategici, piani attuali sul settore sono insufficienti

"Cerchiamo di coniugare riposte nuove ai problemi. Come Fratelli d'Italia ci siamo posti dei quesiti di fronte alla guerra russo-ucraina. Uno di questi è la sopravvivenza alimentare. Oggi dobbiamo pensare su piani strategici, per questo i piani attuali sull'agricoltura non sono sufficienti. Ad esempio sappiamo che alcune nazioni non hanno diminuito la produzione di alcuni prodotti a fronte di costi inferiori alla resa, questo per non trovarsi dipendenti. Oggi le nostre produzioni sono sotto attacco e l'Europa dovrebbe affrontare con intransigenza vista in altri settori sulle falsificazioni alimentari. Altro esempio è il problema del Kiwi: siamo secondi produttori mondiali, ma non riusciamo a dare risposta alla moria che stiamo subendo. FdI si mette a disposizione, anche dall'opposizione, sui temi di difesa dei beni nazionali e offriamo disponibilità alla maggioranza e al mondo agricolo per lavorare comunemente insieme".

Così l'onorevole Francesco Lollobrigida, Capogruppo FdI Camera dei Deputati, nel corso del convegno “Agricoltura e Futuro” organizzato da Fratelli d’Italia.