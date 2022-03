Agricoltura e futuro, FdI. Meloni: l’Italia può competere a livello globale sul marchio dei prodotti, la nostra qualità è imbattibile

"Dobbiamo pensare al contesto: prima la pandemia e ora la guerra nel cuore dell'Europa e che coinvolge due paesi che da soli producono il 30% dei cereali mondiali. Oggi le sanzioni inflitte alla Russia richiedono delle compensazioni per i settori che subiranno la contrazione di affari, un meccanismo simile a quello per la Brexit, soprattutto verso i paesi che la subiranno maggiormente. Vale la pena schierarsi sul campo internazionali, ma le istituzioni europee devono poi muoversi conseguentemente. Noi non possiamo fare finta di nulla di fronte al Pnrr. Le nostre priorità sono mutate, anche rispetto al New Green Deal e al Next Generation EU: dobbiamo avere il coraggio di porre alla Commissione una serie di modifiche. Oggi dobbiamo trovare risorse per far fronte alla crisi, non dobbiamo sospendere il Pnrr, ma aprire un confronto con l'Europa, perché la globalizzazione non ha retto al primo chock asimmetrico che abbiamo subito. Abbiamo scoperto di non avere una politica energetica comune e l'Italia deve fare la sua parte in termini di sovranità, dobbiamo mettere in discussione alcuni dogmi. Nella nostra visione dell'ecologia, l'uomo ne fa parte e può mettere in sicurezza la natura: sostenibilità sociale, economica e ambientale possono convivere. Si tratta di scelte strategiche nazionale e europee. I contratti di filiera sono poi una battaglia di Fratelli d'Italia, così da spalmare i costi su tutti gli anelli. L'Italia non può competere a livello globale sulla quantità del prodotto, ma sicuramente sulla qualità: dobbiamo lavorare sul marchio, dove siamo imbattibili".

Così la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, nel corso del convegno “Agricoltura e Futuro” organizzato da Fratelli d’Italia.