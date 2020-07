AGRICOLTURA, GAGNARLI (M5S): NUOVO PASSO AVANTI ALLA CAMERA VERSO LA SEMPLIFICAZIONE

Non possiamo che esprimere una grande soddisfazione per il lavoro che ha portato a concludere l'esame in commissione della proposta di legge in materia di semplificazione agricola. Una proposta che ha iniziato il suo percorso con l'apporto di tutti i gruppi parlamentari, ed è stata frutto di molte riflessioni e di un importante lavoro emendativo che ha arricchito in maniera significativa il testo iniziale, con il contributo di tutta la commissione. Si va dalle agevolazioni per gli imprenditori agricoli alla revisione della normativa in materia di riproduzione animale, dalla valorizzazione di alcune particolari filiere al sistema delle garanzie Ismea e dei contratti di rete, fino ad alcune importanti modifiche sul Testo unico del vino. Ci aspetta ora il lavoro di recepimento dei pareri consultivi delle altre commissioni e poi l'esame dell'Aula. Ci auguriamo che quanto fatto in questi mesi, arrivi presto alla concreta realizzazione, in favore del mondo agricolo e agroalimentare. Altri nodi dovranno poi essere sciolti, ma siamo certi che passo dopo passo condurremo in porto altri importanti provvedimenti e atti, mettendo in campo tutti gli strumento che ci sono consentiti dal lavoro parlamentare, anche grazie allo spirito di collaborazione e condivisione che ha sempre contraddistinto l’operato della commissione Agricoltura”.

Così Chiara Gagnarli, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Agricoltura alla Camera, commenta il via libera in commissione della proposta di legge per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nei settori dell'agricoltura e della pesca a prima firma Gallinella (M5S).

