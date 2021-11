Agricoltura, Gallinella (m5s): con il ‘tavolo sul latte’ avviare confronto per politiche di filiera

“L’accordo sul prezzo del latte alla stalla, raggiunto caparbiamente dal ministro Stefano Patuanelli, che ringrazio, rappresenta certamente un importante sostegno per i nostri allevatori, in questo momento di aumento dei costi e delle materie prime. Ora sarà necessario avviare un confronto con la filiera lattiero-casearia per pianificare le prossime azioni da mettere in campo e gli eventuali strumenti normativi per rilanciare il comparto”. Lo dichiara il deputato Filippo Gallinella (M5S), presidente della commissione Agricoltura, in merito all’accordo ‘Premio Emergenza Stalle', siglato su proposta del Ministero delle Politiche agricole.

“L’integrazione al prezzo pagato agli allevatori, prevista in massimo 4 centesimi al litro - prosegue - sia impulso per iniziare ad analizzare lo scenario di settore. Auspico, dunque, che venga presto convocato il tavolo ministeriale per poter disegnare la strategia futura. Invito quindi tutti gli operatori della filiera al confronto e ad arricchire il dibattito con proposte operative. Alla Camera siamo pronti a fare la nostra parte per sostenere il rilancio del comparto”.