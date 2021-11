Agricoltura, Gallinella (m5s): riconoscere la figura del medico veterinario aziendale per combattere l’antibioticoresistenza

“L’antibioticoresistenza rappresenta una priorità di sanità pubblica a livello mondiale - prosegue - sia per le importanti implicazioni cliniche sia per la ricaduta economica dovuta al costo aggiuntivo richiesto per l’impiego di farmaci e procedure più costose e per l’allungamento dei tempi di degenza. Per questo motivo, sostengo la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani e i suoi sforzi per promuovere la figura del medico veterinario aziendale e del sistema internazionale del Classyfarm quali elementi fondamentali della prevenzione dell’antibioticoresistenza, in grado di fornire una fotografia costante dell’allevamento in termini di salute e benessere degli animali e di consumo di farmaci veterinari”.

