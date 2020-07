AGRICOLTURA/GLISOFATE, TARICCO (PD): OPPORTUNO CONFRONTO SU UTILIZZO PRODOTTO

"L'importanza del confronto di oggi in merito all' utilizzo in agricoltura e non solo del glifosate è legata al fatto che questo è un prodotto che aveva dimostrato grande efficacia e ottima compatibilità ambientale e agronomica". Lo ha detto il senatore del Pd Mino Taricco, capogruppo in Commissione Agricoltura, nel corso del suo intervento a Palazzo Madama sulla mozione sul glifosate. "La sua catalogazione da parte di Iarc tra i potenzialmente cancerogeni e le recenti cause transate negli USA richiedono una grande attenzione nelle decisioni che ne riguardano l'utilizzo. Pertanto - sottolinea Taricco - questa occasione di confronto parlamentare è quanto mai opportuna, anzitutto per avviare una approfondita riflessione in vista della prossima discussione della autorizzazione che deve essere ispirata, in modo chiaro, ad un principio di precauzione". "Inoltre - continua Taricco - per ottenere dati e ricerche realmente indipendenti a supporto delle scelte che verranno prese, nonché per impegnare il governo ad una intensificazione dei controlli sugli alimenti e sulle materie prime destinate agli stessi, sia in quantità sia in qualità, soprattutto su prodotti sui quali il glifosate sia utilizzato in preraccolta". Infine - conclude Taricco - per vedere rendicontate al Parlamento lo stato di avanzamento e le tappe di questo percorso

