Agricoltura, il sottosegretario Mipaaf Battistoni in visita al Car, “Questa struttura e’ l’Italia che piace e produce”

“Essere qui, in una struttura logistica così importante come quella del Centro Agroalimentare di Roma, è un vero piacere perché ci fa capire quanto potenziale abbiamo come Paese. Parliamo di 2,1 miliardo di euro di fatturato, 4.500 operatori giornalieri e 450 aziende presenti. Questa è l'Italia che ci piace, che produce e che ci rende orgogliosi”.

È quanto ha dichiarato il sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con delega all'ortofrutta e alla pesca, FRANCESCO BATTISTONI, nel corso della visita che ha tenuto questa mattina al Centro Agroalimentare Roma (CAR).

Ad accogliere il sottosegretario erano presenti il presidente di CAR, VALTER GIAMMARIA, il presidente di Italmercati e direttore generale di CAR, FABIO MASSIMO PALLOTTINI e le rappresentanze associative dei grossisti, dei produttori e degli ittici.

Il sottosegretario Battistoni ha vistato il padiglione del Mercato Ittico (non in attività poiché osserva orario notturno), uno tra i più importanti d'Europa, e a seguire il Mercato Ortofrutticolo, in piena attività, con le sue 380 aziende di cui 170 alla produzione.

Il CAR è il mercato all'ingrosso più grande d'Italia e uno dei più grandi in Europa. Ogni anno vengono movimentate 940.000 tonnellate di ortofrutta e 80.000 tonnellate di prodotto ittico. Le aziende che hanno sede al CAR sono in totale 450 con oltre 4.500 addetti giornalieri. La superficie totale copre un'area di 1.405.000 mq.

I temi che sono stati trattati durante la visita sono stati: il ruolo dei Mercati all'Ingrosso in Italia, con particolare riferimento alla filiera ittica nel Lazio e alle sue relazioni con il mondo della pesca e dell'acquacultura, e la filiera ortofrutticola nell'anno internazionale della frutta e della verdura proclamato dalle Nazioni Unite.

"L'agricoltura - ha aggiunto - ha di fronte alcune sfide strategiche di fondamentale importanza, tra cui quelle che ci offre il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, verso le quali ci dobbiamo fare trovare pronti con le progettualità, è un'occasione unica. Pnrr, ma non solo: penso al fondo complementare in cui abbiamo stanziato 1.2 mln di euro per i contratti di filiera per l'agricoltura e la pesca; misure importanti per rafforzare la catena di produzione del nostro agroalimentare. Senza dimenticarci del biologico made in Italy. In Italia siamo tra i primi in Europa, ma dobbiamo continuare a crescere agevolando il più possibile le aziende".

"Il Governo, in questi primi mesi, - ha specificato BATTISTONI - sta conducendo una battaglia importante a difesa della nostra cultura alimentare, messa in serio pericolo dal Nutriscore, il sistema a semaforo proposto da alcuni Paesi europei. Su questo siamo uniti e faremo di tutto per scongiurare un palese assalto alla dieta mediterranea.

«Ringraziamo – ha dichiarato FABIO MASSIMO PALLOTTINI, presidente di Italmercati e direttore generale di CAR – il sottosegretario Battistoni per la sua visita. È stata un'occasione per ribadire l'importantissimo ruolo dei Mercati all'Ingrosso in Italia, un sistema che ha retto, nonostante le molte difficoltà, durante tutto il periodo della pandemia, garantendo un servizio fondamentale per la popolazione. Abbiamo voluto in modo particolare affrontare il tema della filiera ittica. Il CAR è il Mercato più importante d'Italia come quantità, qualità e varietà dei prodotti grazie al suo forte legame con tutte le marinerie dell'Italia centrale e del Sud».

«Il Centro Agroalimentare Roma – ha aggiunto VALTER GIAMMARIA, presidente di CAR – rappresenta un tassello fondamentale del tessuto economico della Capitale e di tutta Italia, con il suo volume d'affari annuo che supera i 2 miliardi di euro. Un ruolo che il CAR riafferma ogni giorno con il lavoro di migliaia di persone per le quali la presenza oggi del sottosegretario Battistoni, che ringraziamo, è stata motivo di grande orgoglio, dopo tanti mesi veramente difficili».

“BMTI, - ha sottolineato RICCARDO CUOMO, direttore di Borsa Merci Telematica Italiana - da anni porta avanti progetti d'innovazione per il settore agroalimentare, in collaborazione con il Mipaaf e Unioncamere. La realizzazione dell’App Prezzi ingrosso ittico è frutto di un lavoro condiviso, su un settore strategico del sistema paese. In un momento particolare, diamo alle imprese uno strumento per orientarsi consapevolmente nei mercati”.