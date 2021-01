Agricoltura, Lega: Approvato da Comagri Senato il DL su agricoltura Biologica. Via libera al Marchio Italiano

"Approvato in Commissione Agricoltura al Senato il ddl 988 sull'agricoltura biologica. Con questo provvedimento, oggi la Commissione Agricoltura dà il via all'istituzione ufficiale del marchio biologico italiano. Un passo in avanti per tutto il comparto a tutela del made in Italy. Tutto il settore sente il bisogno di una normativa moderna ed efficace nella sua applicazione. Le norme particolarmente innovative vanno dalle finalità di interesse nazionale, definizione di produzione e metodo biologico, all'istituzione del tavolo tecnico per la produzione biologica, il marchio, il piano d'azione nazionale sia sulle sementi che sulla produzione, i contratti di rete, la ricerca applicata e la formazione professionale, la garanzia delle sementi. Mai come ora, è doveroso vigilare affinchè sulle tavole degli italiani arrivino prodotti alimentari all'altezza delle nostre tradizioni e della nostra produzione agricola, che è eccezionale e unica per qualità e varietà. Valorizzare le coltivazioni agricole italiane, rendendo così riconoscibile ai consumatori anche l'origine della materia prima agricola, è uno dei nostri obiettivi principali. L'impegno della Lega nella tutela agroalimentare e della salute dei consumatori continua. Ora il provvedimento prosegue il suo iter in aula per l'approvazione definitiva!". Lo scrivono in una nota i senatori della Lega e membri della Commissione Agricoltura a Palazzo Madama, Gian Marco Centinaio, Giorgio Maria Bergesio, Gianpaolo Vallardi, Rosellina Sbrana e William De Vecchis.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK