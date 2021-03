Agricoltura: Lega, chiarezza su ruoli Cia e Enpaia di Servadei, presentata interrogazione a Orlando e Patuanelli

“Abbiamo presentato un’interrogazione ai ministri Orlando e Patuanelli perché intervengano e facciano chiarezza sulla posizione di Alessandro Servadei, Presidente del Consiglio dei Sindaci per il controllo contabile di Enpaia, che risulterebbe assunto dalla CIA, sindacato rappresentato nel Consiglio di amministrazione di Enpaia stessa. Appare fin troppo evidente che le mansioni di Servadei, che non ha lasciato l’incarico ricoperto all’Ente, risultino incompatibili anche con i diversi ruoli che lo stesso ricopre in CIA, quali quello del consulente CIA sulla responsabilità di impresa e revisor unico in CAA CIA Srl. Chiediamo dunque ai ministri in oggetto massima attenzione e trasparenza alla vicenda così come un gesto di responsabilità al presidente Servadei, perché vengano fugati dubbi e illazioni che non fanno il bene dell’Ente e dei tanti lavoratori coinvolti”.

