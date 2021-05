Agricoltura: Lega, rivedere legge 102/2004 e sistema assicurativo del rischio, ok audizioni

"Rivedere la legge 102 del 2004 e il sistema assicurativo per i danni calamitosi in agricoltura come gelate, grandine e alluvioni. A breve sarà avviato il ciclo di audizioni in commissione con rappresentanze agricole, sistema assicurativo e consorzi di difesa come chiesto dalla Lega. Dopo 15 anni, alla legge 102/04 serve un tagliando. Cambiamenti climatici e calamità naturali non possono più essere considerati eventi eccezionali, ma purtroppo costanti. Va da sé che anche i risarcimenti, in particolare per le gelate, non possono più essere riconosciuti di volta in volta, ma in modo strutturale attraverso l’assicurazione del rischio". Così i deputati Lega in commissione Agricoltura: Guglielmo Golinelli, Lorenzo Viviani, Aurelia Bubisutti, Flavio Gastaldi, Nino Germanà, Marzio Liuni, Mario Lolini, Martina Loss, Franco Manzato, Leonardo Tarantino.2

