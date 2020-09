Agricoltura, M5S: Con legge su florovivaismo rilanciamo settore importante per il paese

“Con la proposta di legge sul florovivaismo oggi all’esame dell’Aula di Montecitorio avviamo finalmente un riordino della normativa di settore all’insegna di un inquadramento unitario e coerente, con l’introduzione di nuovi istituti in grado di favorire la riorganizzazione e il rilancio di un settore che rappresenta il 5% della produzione agricola nazionale”. Così Gianpaolo Cassese, deputato del MoVimento 5 Stelle in commissione Agricoltura, a margine del suo intervento alla Camera sulla proposta di legge per la valorizzazione del settore florovivaistico.

“Il Movimento 5 Stelle ha fortemente voluto la norma che equipara i centri di giardinaggio inquadrati negli articoli del codice civile relativi all’imprenditore agricolo alle aziende agricole, come da anni ci chiede il comparto. Altre importanti novità riguardano le misure finalizzate a stimolare la domanda, come le detrazioni fiscali per acquisto di fiori e piante da interno per un importo massimo di 500 euro annui per nucleo familiare, e quelle di sostegno all’offerta, come le piattaforme logistiche, i bandi per tecnologie innovative ed ecosostenibili e così via” prosegue Gianpaolo Cassese.

“Stiamo parlando di 27.000 aziende e di circa 120.000 addetti agricoli impiegati in un settore peraltro fortemente colpito dalla pandemia. Questo comparto merita attenzione non solo perché vale circa 2,57 miliardi di euro l’anno in termini di valore produttivo, ma anche perché contribuisce alla crescita culturale e alla qualità ambientale del Paese” conclude il deputato del MoVimento 5 Stelle.