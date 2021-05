Agricoltura, Manca (M5S): Necessaria risoluzione per esportazione salumi sardi

Il nuovo regolamento comunitario sul controllo della peste suina africana pone in una situazione di incertezza molti salumifici sardi che, a causa dello stallo delle esportazioni, rischiano danni economici per difficoltà interpretative sulle stringenti novità normative. Per questo, ho presentato un’interrogazione urgente al ministro della Salute, Roberto Speranza, e al ministro per le Politiche Agricole, Stefano Patuanelli”. Lo dichiara il deputato Alberto Manca, esponente M5S in commissione Agricoltura, in merito al regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2021/605 entrato in vigore il 21 aprile scorso.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK