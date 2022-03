Agricoltura, Patuanelli: sostenere le imprese rispetto i rincari di materie prime e energia – VIDEOINTERVISTA

"La filiera del formaggio sta pagando più di altri il prezzo del momento, perché aveva già una difficoltà alla fine del 2021 e l'accordo a 41 centesimi nasceva da quella situazione, mentre oggi il valore della produzione media è di 46-47 centesimi è chiaro che sono cifre aumentate in questi 4 mesi. Ci siamo visti la la scorsa settimana lavorando su una base tecnica per capire come rinnovare l'accordo e rimodularlo. Il tema vero è che bisogna sostenere le imprese rispetto ai costi che stanno sostenendo sulla mangimistica, ai fertilizzanti e al costo dell'energia. Le aziende pagano due volte, con le bollette e l'aumento delle materie prime, una situazione insopportabile. Sull'agroalimentare si stanno facendo diverse valutazioni sui costi dei carburanti, che ha grande incidenza sul costo delle materie prime. Il settore dei trasporti è in ginocchio e questa è una delle emergenze, dobbiamo accelerare le capacità di produrre energia da fonti rinnovabili. A livello europeo invece va messo un tetto al mercato del gas, perché c'è una speculazione al rialzo immotivata. Ricordo che nella precedenza crisi, nel 2008, il prezzo dei barile era arrivato a 147 dollari e la benzina era a 1,40 euro, oggi con il barile a 127 siamo a 2,3 euro: non c'è nessuna motivazione tecnica o reale, va trovato il modo per interrompere questa spirale speculativa". Così Stefano Patuanelli, ministro delle politiche agricole, a margine dell'evento organizzato da Afidop all'Acquario Romano per dire no alle etichette a semaforo in Europa.