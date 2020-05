AGRICOLTURA, ROLFI: 1,6 MILIONI A GAL PER PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE

"Abbiamo stanziato 1,6 milioni di euro per progetti di cooperazione interterritoriale in ambito agricolo. Con i Gruppi di azione locale abbiamo avviato un ottimo lavoro in questi due anni, sbloccando le risorse a loro destinate e pubblicando diverse misure fondamentali per realizzare interventi utili allo sviluppo agricolo dei territori in chiave turistica, ambientale e infrastrutturale soprattutto per le aree marginali". Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi. Nell'ambito del Piano di Sviluppo rurale la Regione ha stanziato 1.620.000 euro per 5 progetti.

