Agricoltura: Vallardi, Lega promuove dieta mediterranea, Farinetti difende prosek e farina di insetti

“Abbiamo presentato come Lega un disegno di legge per promuovere e valorizzare la dieta mediterranea e il Made in Italy, eccellenze del nostro territorio da troppo tempo sotto l’attacco di italian sounding e prodotti che scimmiottano i nostri marchi. Un danno non solo in termini di sfruttamento commerciale ma anche per la sicurezza alimentare del consumatore. Chiunque si approfitta delle denominazioni dei nostri prodotti, si approfitta del lavoro degli agricoltori che negli anni ha reso nobile quel prodotto e per questo parte nostra c’è la ferma volontà di difendere il settore agroalimentare italiano e i nostri prodotti locali da queste aggressioni. Tutto il contrario di quanto dichiarato da Oscar Farinetti di Eataly, che nelle scorse ore si è lanciato in difesa del Prosek e della farina di insetti. Se è persona coerente e non lo fa solo per ricercare visibilità mediatica, dovrebbe provare a vendere solo farina di insetti autorizzata dalla Commissione europea e solo Prosek e poi osservare l’andamento dei suoi affari”.

