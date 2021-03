Agricoltura100, Confagricoltura. Filippone (Dg Reale Mutua): Aziende sostenibili più forti anche economicamente. Riorientare modello di sviluppo verso innovazione e sostenibilità

“Le nostre radici affondano sull’agricoltura e sulla sostenibilità. Reale Mutua nasce nel 1828 per far fronte ai pericoli dell’epoca, ovvero agli incendi e ai rischi agricoli. Da qui una tradizione storica di tutela di questo mondo e di soluzioni assicurative per il comparto agricolo, e un legame altrettanto storico con Confagricoltura.”

Così Luca Filippone, direttore generale Reale Mutua, nel corso dell’evento conclusivo della prima edizione di AGRIcoltura100, dedicato da Confagricoltura e Reale Mutua ai pionieri della sostenibilità.

“L’altro aspetto è poi quello della sostenibilità, abbiamo dei soci e non degli azionisti, dunque un modello di business che parte dall’idea che la massimizzazione del profitto non è l’obiettivo primario di una società come Reale Mutua. Il nostro modello di business mutualistico parte invece dall’idea di restituire parte della ricchezza che viene prodotta alle comunità dei paesi in cui lavoriamo attraverso azioni sociali. Questo è quello che facciamo da sempre come gruppo, sia in Italia che in Spagna e in Cile” prosegue.

“Il tema della sostenibilità di un’azienda in qualsiasi settore, compreso quello agricolo, è un elemento che contribuisce anche all’aspetto economico. Le aziende più sostenibili stanno diventando quelle più sane anche per il futuro, e l’assicurazione può aiutare anche nell’innovazione. Stiamo inoltre lavorando allo sviluppo dei prodotti parametrici per avere dei sistemi più rapidi che vengano in aiuto degli agricoltori in caso di grandine o evento naturale” evidenzia Filippone.

“Serve molta concretezza nei progetti, oltre ad una opportunità sistemica. Siamo in una fase in cui la sostenibilità si sta affermando come motore di un nuovo modello di sviluppo ed è un momento in cui stanno arrivando delle quantità di risorse enormi che potranno essere di grande aiuto al nostro paese per riorientare il modello di sviluppo verso la sostenibilità e l’innovazione.”