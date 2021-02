Agrifood Monitor, Nomisma Crif. De Castro: Innovazione unica risposta concreta per raggiungere obiettivi Ue. Attenzione però a rischio import e calo produttività

"Il green deal fin da subito è stato accolto con grandissimo interesse dai principali protagonisti del dibattito europeo, ed ha generato sia la strategia farm to fork sia quella sulla biodiversità. Questi obiettivi ambiziosi, come la riduzione di fitofarmaci del 30/40% e l’aumento del peso dell’agricoltura organica, richiedono però inevitabili sforzi sul lato dell’innovazione” dichiara l’eurodeputato Paolo De Castro, nel corso del V Forum Agrifood Monitor organizzato da Nomisma e Crif.

“C’è una grande opportunità che oggi la scienza ci dà, perché possiamo combattere le malattie per via genetica anziché per via chimica. Si tratta di miglioramenti genetici che possono avvenire assolutamente in maniera naturale, non si tratta di Ogm, e grazie alla conoscenza della genomica oggi possiamo farlo all’interno di quello stesso patrimonio genetico. Abbiamo delle evidenze concrete, penso alle nuove varietà di vite che sono in grado di combattere le due malattie più diffuse della viticoltura europea e che necessitano decine di trattamenti chimici ogni anno. Queste nuove varietà sono invece assolutamente indenni, e questo solo grazie alla via genetica” sottolinea.

“Un’altra rivoluzione importante riguarda il tema delle nuove tecnologie e dell’agricoltura di precisione che l’Ue sta portando avanti nel dibattito sulla pac, che consentirà di ridurre ancora una volta l’uso della chimica. Si tratta di una tecnologia alla portata di tutti e che comporta la riduzione dei costi e una maggiore efficienza nel combattere le malattie.

L’innovazione è quindi l’unica risposta concreta alla messa in campo del farm to fork. Altrimenti rimaniamo nell’ambito dei buoni propositi. Per tradurre questi obiettivi di sostenibilità in concretezza abbiamo il dovere di dare delle risposte reali agli agricoltori e la concretezza ci viene attraverso l’innovazione” prosegue De Castro.

“Non possiamo però rischiare che queste strategie europee si traducano in un aumento delle importazioni dai paesi terzi perché il sistema produttivo Ue non è in grado di raggiungere questi obiettivi.

Questo sarebbe il fallimento del farm to fork e del green deal, anche perché gli standard di qualità che abbiamo in Ue non li hanno fuori l’Europa. Rischieremmo di dare quindi ai nostri consumatori prodotti di minor qualità e sicurezza, e contemporaneamente avremmo l’effetto di veder ridotto l’apparato produttivo.

Il problema oggi è quindi tradurre questi obiettivi in concretezza e per fare questo serve innovazione. Dobbiamo però dare la possibilità ai nostri agricoltori di raggiungere quei target fissati ma di rimanere anche sul mercato, vitali e capaci di produrre beni e servizi. Il ruolo dell’innovazione è cruciale” conclude De Castro.