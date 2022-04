Agrifood tech, Pagliardini (Agea): La nuova Pac sposta il baricentro dell’erogazione dalla conformità alla performance

"Agea produce anche dati, raccoglie per l'agricoltura italiana sfruttando diverse tecnologie, comprese le più recenti, come la costellazione Copernicus dell'Unione Europea, sfruttato per un monitoraggio preventivo sul territorio italiano. Abbiamo attivato questa fase sperimentale della foto-rilevazione, in primis tre anni nella provincia di Foggia, ma oggi siamo arrivati a oltre 400mila aziende. Siamo ad un livello di innovazione irreversibile che sarà obbligatorio dal 2023 per tutte le aziende che utilizzeranno i fondi Pac. Attraverso i satelliti potremo evitare i controlli sul campo. Il processo evolutivo è molto spinto dalla nuova Pac, che individua un nuovo modello di governo della politica agricola e che sposta il baricentro dell'erogazione dalla conformità alla performance. L'Italia riceverà risorse se raggiungerà gli obiettivi predefiniti dal Piano Strategico nazionale. Agli agricoltori serve stabilità di fronte a tutte le variabili esterne e le risorse diventano sempre più importanti. Per questo stiamo lavorando alla creazione di un serbatoio di dati per tutta la filiera produttiva, perché pensiamo che la forza della conoscenza aiuti nelle scelte strategiche sia per il pubblico che per il privato. La mole di informazioni che possediamo è stratificata negli anni, ma dobbiamo arricchirlo e restituirlo ai processi produttivi. Grazie all'intelligenza artificiale possiamo ricostruire una carta dei suoli molto precisa, così da far crescere la produttività".

Così Gabriele Papa Pagliardini Direttore Generale, AGEA, in occasione del convegno Agrifood Tech 5.0 Summit, organizzato a Roma da The Innovation Group.