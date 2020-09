AGRINSIEME: “FARM TO FORK”, AGRICOLTORI IN PRIMA LINEA PER RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI SOSTENIBILITÀ UE

“ Il coordinamento di Agrinsieme è in prima linea per contribuire al raggiungimento degli obiettivi comunitari in materia di sostenibilità ed è pronto a impegnarsi ulteriormente, indirizzando il proprio operato verso una strategia di sviluppo che aiuti il settore agroalimentare a crescere sempre di più in termini di rispetto ambientale, a condizione però che tale strategia non vada ad inficiare il valore aggiunto dell’agricoltura e non comprometta il lavoro e la redditività del primario”. Lo ha sottolineato il coordinamento di Agrinsieme, che riunisce Cia-Agricoltori italiani , Confagricoltura , Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari , intervenendo in audizione davanti alla Commissione Agricoltura della Camera nell’ambito dell’esame della strategia europea “ Dal produttore al consumatore ” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente.

