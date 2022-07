Agrivoltaico, Enel: Tecnologia da sviluppare per raggiungere target Ue. Nessun problema su occupazione suolo

“Il nostro paese si è dato obiettivi importanti sulle rinnovabili” e con lo scenario Fit For 55 e Repower EU “siamo a circa 70-80 mila MWh in più. Lo sviluppo delle rinnovabili consentirà di aumentare la sicurezza del nostro paese e per raggiungere questi obiettivi riteniamo sia imporrante utilizzare tutte le tecnologie disponibili. Ovviamente in ottica integrata a livello locale e con i tessuti produttivi italiani”. È quanto ha detto Luca Solfaroli Camillocci di Enel in audizione in commissione Agricoltura del Senato sulle Problematiche relative allo sviluppo e alla diffusione degli impianti fotovoltaici nelle aree agricole.

“L’agrivoltaico è una delle tecnologie da sviluppare, è importare ricordare che ci sono due categorie il modello standard a ‘terra’ e il modello sopra-elevato con strutture” il primo “già utilizzato e non necessita di incentivi, porta benefici al mondo agricolo e assicura una transizione energetica giusta e a prezzi inferiori. Ma riteniamo che lo sviluppo di entrambe le tecnologie sia possibile”, ha precisato il manager Enel.

“Altro tema importante è l’approccio ecosistemico cioè lavorare fin dall’inizio con tutti gli stakeholder locali e nazionali e sviluppare innovazione e ricerca. Come Enel abbiamo sia in Italia sia nel resto del mondo delle partnership in Italia ad esempio con l’Università della Tuscia e il Crea”, ha spiegato Solfaroli Camillocci.

Sull’occupazione del suolo, invece, “la superficie necessaria allo sviluppo di nuova capacità rinnovabili del sistema paese è marginale se raffrontata all’attuale utilizzo del suolo (meno di un terzo del suolo dedicato a piazzali/parcheggi). Nell’ipotesi solo teorica di utilizzo esclusivo di terreni agricoli per la realizzazione della nuova capacità rinnovabile, l’occupazione del suolo agricolo che ne deriverebbe sarebbe pari a meno dello 0,6% dell’intera superficie agricola nazionale”, ha chiarito ancora in commissione il manager Enel.

Insomma “il paese ha bisogno di promuovere lo sviluppo rinnovabile in varie forme tra cui il fotovoltaico anche su aree agricole per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione – ha concluso Solfaroli Camillocci -. I numeri dimostrano che lo sviluppo di nuova capacità rinnovabile per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e transizione energetica del paese al 2030 non rappresenta una criticità in termini di uso del suolo. L’agrivoltaico può consentire la convivenza tra agricoltura e produzione di energia sostenibile e può rappresentare una fonte integrativa di reddito per gli agricoltori consentendo di supportare attività spesso a altrimenti a rischio. Riteniamo che no ci debba essere distinzione tra modello standard e sopra-elevato sono entrambi virtuosi”.