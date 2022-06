Agroalimentare, Centinaio: Lavoriamo per sostenere chi fa grande il Made in Italy. Europa cambi rotta

“Oggi abbiamo ascoltato storie di successo, di grandi del nostro paese che fanno grande il Made in Italy. Se pensiamo non solo all’agroalimentare, ma anche all’automotive e alla moda, siamo all’avanguardia, i più invidiati, i più amati e anche i più copiati e imitati in giro per il mondo. Tutti i settori ci dicono che gran parte del fatturato arriva dalle esportazioni. Questo vuol dire che oltre confine si ha un’immagine di un’Italia che produce, che ha idee e fantasia, ha i territori, ha l’agroalimentare, ha i marchi, che dobbiamo difendere dalle multinazionali che vengono qui con l’obiettivo di acquistarli”. Lo ha detto il sottosegretario alle Politiche agricole, sen. Gian Marco Centinaio, nel corso del suo intervento a Parma al tour di ascolto organizzato dalla Lega “E’ l’Italia che vogliamo”. “Dobbiamo aiutare chi produce, chi rende grande il nostro paese. L’Europa però deve cambiare rotta – ha aggiunto Centinaio -. Basta pensare ai problemi che stanno emergendo sull’agroalimentare, o al caso Prosek. Per aiutare tutte le filiere ci vuole una filiera politica che parta dal Comune e arrivi a Bruxelles così da trovare più velocemente le soluzioni. Dobbiamo lavorare per ridurre il cuneo fiscale per permettere agli italiani di aumentare i consumi ed evitare di sentirci dire che l’Italia ormai è un mercato saturo, perché non è così.Basti pensare al vino. Fra gli under 40 lo consuma solo il 45%. Ci sono ancora tanti spazi di mercato per poter crescere”, ha concluso Centinaio.