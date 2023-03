Agroalimentare, De Carlo: Nutriscore, speriamo in buonsenso e meno demagogia con prossimo Commissario Ue. Sì a informazioni corrette. VIDEOINTERVISTA

“Sul Nutriscore la mia posizione è arcinota, nel senso che siamo stati proprio noi di Fratelli d'Italia - con una mozione a prima firma mia sia alla Camera che al Senato - a portare all'attenzione dell'opinione pubblica quello che era un potenziale rischio per l'economia italiana.”

Così Luca De Carlo Presidente 9 comm. Senato nel corso del convegno sull’evoluzione dell’agroalimentare italiano ed europeo tra sostenibilità e benessere, organizzato da Eunews e GEA Agency.

“Perché parlo di economia italiana? Perchè la nostra economia si basa su prodotti DOP e IGP che avrebbero avuto, secondo il calcolo strampalatissimo del Nutriscore, il semaforo rosso. Siamo riusciti a congelare, a fare in modo che non si discuta in questa legislatura di un tema così delicato, così importante, con un taglio così discriminante per i prodotti italiani. Ci auspichiamo che nella prossima tornata, con il prossimo nuovo commissario europeo la situazione cambi e ci sia molto più buonsenso e molta meno demagogia.”

-Pensa che il sistema proposto dall' Italia “Nutrinform” possa avere avere qualche chance?

“Il nostro è stato un sistema italiano che di fatto prendeva in considerazione la porzione, non solamente l'alimento in sé. E' chiaro che è differente utilizzare una bottiglia d'olio o due chili d'olio in una pasta che tra l'altro fa parte della dieta mediterranea, che da dieci anni è consacrata ovunque come un cibo salutare. Credo che si possa utilizzare quello (il Nutrinform, ndr), o anche arrivare ad avere finalmente un QR code su ogni etichetta, in modo da non trarre in grandissima confusione anche il potenziale consumatore o cittadino – consumatore consapevole - e che si possa dare comunque un'informazione nutrizionale corretta che non discrimini i nostri prodotti.”