Agroalimentare, Dorfmann: distinguere tra carne sintetica e insetti. Uno è cibo ultra processato, l’altro fa parte di una tradizione esotica, da non vietare. VIDEOINTERVISTA

“Credo sia necessario distinguere nettamente tra un prodotto come la carne sintetica che è un'assurdità, e un prodotto come la farina di grillo. La carne sintetica non ha senso. Diciamo che i nostri prodotti alimentari non devono essere processati e parliamo di carne sintetica? Cosa c'è di più processato della carne sintetica? La carne di grilli è una cosa direi quasi esotica. Abbiamo tra l'altro allevamenti di grilli anche in Italia e quindi io non penso che faccia una grande differenza; ci sono culture dove gli insetti hanno sempre fatto parte dell'alimentazione della gente e l'Europa, dove questo non c'è stato. Però questo non significa che deve essere vietato.”

Così Herbert Dorfmann, Eurodeputato, comm. AGRI nel corso del convegno sull’evoluzione dell’agroalimentare italiano ed europeo tra sostenibilità e benessere, organizzato da Eunews e GEA Agency.