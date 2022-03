Agroalimentare, Draghi: Diversificare fonti approvvigionamento e rivedere contesto regolatorio. Crisi si può risolvere con risposta europea

Question time con il Presidente del Consiglio Mario Draghi sulle iniziative, anche in sede europea, per sostenere famiglie e imprese in relazione agli effetti derivanti dal conflitto in Ucraina e dalle sanzioni irrogate alla Federazione russa (Barelli – FI)

“Il governo è consapevole degli impatti che la crisi in Ucraina avrà sull’economia italiana e faremo di tutto per mitigarne le conseguenze. Nel programma di stabilità del 2022 sarà messo a punto il quadro di previsione economica e finanza pubblica e saranno considerati tutti i fattori di rischio relativi alla guerra in atto. Siamo anche consapevoli dell’impatto inflazionistico che può derivare dall’aumento di alcune materie prime.

Oggi abbiamo parlato molto di energia ma c’è un aspetto fondamentale che riguarda l’agroalimentare. Soprattutto i recenti provvedimenti presi da altri paesi impediscono l’approvvigionamento di grano tenero, mais e altre semenze fondamentali per l’agroalimentare italiano. Quindi anche su questo fronte occorrerà procedere con una strategia simile a quella del gas, ovvero diversificare rapidamente le fonti di approvvigionamento. Non è facile far questo sulla base degli esistenti regolamenti comunitari e non è neppure facile aumentare la superficie coltivabile sulla base degli esistenti regolamenti comunitari. Occorrerà anche in questo caso riconsiderare, ciò significa rivedere il contesto regolatorio che ci ha accompagnato.

Per quanto riguarda il patto di stabilità, gli aiuti di stato, i regolamenti comunitari in ambito agricolo e non solo, ebbene tutto ciò che oggi impedisce una risposta rapida alle emergenze va rivisto. Su questo stiamo lavorando, anche insieme agli enti territoriali perché un significativo investimento sulle rinnovabili non si può attuare se non cambiamo l’attuale quadro regolamentare.

Stiamo lavorando anche in Ue e c’è un atteggiamento di disponibilità per questa emergenza, così come era durante il covid.

Per ciò che concerne l’aspetto finanziario faremo di tutto a livello nazionale per rispondere alle emergenze ma questa è una crisi europea e serve una risposta europea. Energia, clima e difesa sono grandi investimenti da fare e vanno fatti a livello europeo.”