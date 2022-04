Agroalimentare. Filiera Italia: La filiera nel suo complesso è il vero protagonista di presente e futuro del settore. Basta con visioni superate

“L’appuntamento di oggi rappresenta un nuovo modo di comunicare il valore complessivo della filiera agroalimentare del Paese fatto di piccole e grandi imprese e soprattutto di valori unici e condivisi tra mondo agricolo e la vera industria alimentare italiana che nulla ha a che fare con quelle 3 o 4 multinazionali globali che vorrebbero monopolizzare e omologare, con cibi sintetici ed ultraprocessati, l’alimentazione” così Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia da “Identità golose” , dove ha partecipato a un dialogo con Federico Quaranta per il panel “Futuro è oggi”. “Pensare di rivendicare in esclusiva la rappresentanza di una visione solo industriale - prosegue Scordamaglia - vuol dire avere in mente un modello che ha fatto il suo tempo, soprattutto se non si ha il coraggio di fare i giusti distinguo tra multinazionali omologanti ed eccellenze della trasformazione italiana basate sulla distintività”. E conclude il consigliere “È la filiera nel suo complesso la vera protagonista del futuro del settore ed il modello su cui si sta costruendo il Pnrr, la nuova PAC e la nuova strategia Farm to Fork. Grazie quindi al Governo ed in particolare a Mise e Mipaf per le loro recenti strategie e strumenti, basati tutti su tale innovativa visione”.