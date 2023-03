Agroalimentare, interrogazione Zanella (AVS): su residui plastica in alimenti

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00706 presentato da ZANELLA Luana testo di Mercoledì 22 marzo 2023, seduta n. 73

ZANELLA. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della salute, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

la «plasticosi», malattia indotta direttamente dall'ingestione diretta di plastica, è stata scoperta da un team di ricercatori internazionali, guidato dal Museo di storia naturale di Londra. Le principali vittime sono gli animali selvatici;

i primi casi, individuati in alcuni uccelli marini del Pacifico sud-occidentale, sono stati descritti sul Journal of Hazardous Material nello specifico, i ricercatori hanno osservato gli effetti su alcuni esemplari di berta piedicarnicini (Ardenna carneipes);

considerata la quantità di plastica presente sulla terra e in mare, è ragionevole immaginare che anche altre specie animali siano colpite dalla nuova patologia;

la plastica, lo sappiamo, è ormai ovunque: nell'aria che respiriamo, nei prodotti alimentari e nell'acqua che beviamo, nel nostro sangue e persino nella placenta umana. Secondo i dati Unep diffusi durante l'ultima Conferenza sugli oceani tenutasi lo scorso luglio 2022, la plastica è la frazione più grande, più dannosa e più persistente dei rifiuti in mare e rappresenta almeno l'85 per cento dei rifiuti marini totali;

gli effetti fisiologici connessi con l'ingestione di plastiche includono conseguenze gravi negli animali, come l'ostruzione del tratto gastrointestinale e quindi il passaggio del cibo nell'intestino, il blocco della secrezione degli enzimi digestivi, la diminuzione dell'appetito, l'abbassamento del livello degli ormoni steroidei, l'ovulazione ritardata e il fallimento riproduttivo. Visto l'incremento della produzione dei manufatti in plastica e il conseguente aumento della loro diffusione in mare, l'impatto della plastica sulla vita degli animali che vivono in ambiente marino è destinato purtroppo ad aumentare;

la plastica si concentra nei mari sotto forma di microplastiche, frammenti di plastica inferiori a 5 millimetri che, una volta ingeriti, possono accumularsi lungo la catena trofica, fino ad arrivare all'apice della piramide dove si ritrova l'uomo come ultimo consumatore, con possibili fenomeni di bioaccumulo nei singoli organismi e biomagnificazione lungo la catena;

i detriti di plastica sono una minaccia perché impattano sugli animali in due diverse modalità;

impatto diretto: molti studi hanno dimostrato che pesci, rettili e mammiferi marini ingeriscono plastica scambiandola per cibo. Detriti grandi e piccoli causano irritazione e danni al sistema digestivo. Se la plastica rimane nell'intestino senza riuscire ad essere espulsa, l'animale non riesce a nutrirsi e può morire per malnutrizione e fame. Secondo i dati UNESCO, circa 100.000 mammiferi marini vengono uccisi ogni anno dalla plastica e almeno un milione di uccelli marini muoiono annualmente a causa della plastica ingerita;

impatto indiretto: i detriti plastici accumulano sostanze inquinanti da 100 mila a 1 milione di volte i livelli riscontrati nell'acqua di mare e alcune di queste sostanze sono da tempo bandite a livello internazionale. I composti inquinanti come gli ftalati rendono le plastiche mortali tanto per i danni fisici, quanto per la tossicità data dalle sostanze chimiche che contengono;

gli effetti più immediati dell'ingestione di plastica sono facilmente osservabili soprattutto in grandi vertebrati filtratori, come la balenottera comune (Balaenoptera physalus) o lo squalo elefante (Cetorhinus maximus), ma le plastiche sono state rinvenute anche nei contenuti stomacali di tanti predatori attivi quali uccelli, rettili, mammiferi marini, pesci e cefalopodi –:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano urgentemente avviare un monitoraggio per individuare eventuali contaminazioni anche nella nostra fauna selvatica;

se il Ministro della salute non ritenga di dover effettuare analisi specifiche per scongiurare il consumo di carne e pesce contaminata che, una volta ingerita, si accumula lungo la catena trofica, fino ad arrivare all'apice della piramide dove si ritrova l'uomo come ultimo consumatore, con possibili fenomeni di bioaccumulo nei singoli organismi e biomagnificazione lungo la catena.

(4-00706)