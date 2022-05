Agroalimentare, IV. Farinetti (Eataly): In Italia molte aziende agricole non pagano le tasse. In tre anni dovremmo dichiarare l’Italia totalmente biologica

"Servirebbe una patrimoniale mondiale sui ricchi del mondo, per aiutare chi ogni giorno muore di fame. Dobbiamo inoltre distribuire il know how agricolo italiano nel mondo, ma non voglio però sentire parlare di sovranismo. Certo non produciamo grano tenero, ma serve il giusto prezzo: siamo condannati a produrre eccellenze, è infatti inutile per noi concentrarsi sulla produzione intensiva."

Così Oscar Farinetti (fondatore Eataly), nel corso del seminario su “ La geopolitica del cibo” organizzato da Italia Viva.

"Non é giusto che in Italia molte aziende agricole non paghino le tasse, oltre una certa soglia dovrebbero farlo. Inutile poi avere milioni di capi, tra bovini, ovini, suini e pollami. Basta anche ai concimi chimici, abbiamo la terra migliore del mondo e siamo avanti nel biologico, dovremmo dichiarare l'Italia totalmente biologica, in tre anni lo potremmo fare."