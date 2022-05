Agroalimentare, IV. Gadda: cibo fattore geopolitico fondamentale

“Il senso dell’incontro di oggi è sottolineare quali siano le tante facce che ruotano attorno al cibo e come esso, sia in termini positivi che negativi, sia e debba essere oggetto del dibattito politico”. Lo ha detto Maria Chiara Gadda, capogruppo di Italia Viva in Commissione Agricoltura alla Camera, nel corso di “La geopolitica del cibo”, iniziativa organizzata oggi da Iv presso la Sala Riunioni Capranichetta a Roma.

“La pandemia prima – ha spiegato - e la guerra in Ucraina poi hanno sconvolto il nostro sistema agricolo e agroalimentare, e insieme evidenziato l’enorme valenza strategica del cibo. Abbiamo visto come l’accesso al cibo e alla terra, i cambiamenti climatici, la sfida energetica, la tecnologia, l’innovazione ruotino tutti attorno all’agricoltura. Che non a caso è il settore primario perché lega attorno a sé tutte questi settori e le sfide a essi connesse. Il tema del cibo è composto di due facce. Una, positiva, quella dell’accesso al cibo, dell’innovazione, dell’economia sociale e circolare, che rende l’agricoltura un’occasione di sviluppo e non di decrescita. L’altra, più problematica, è quella del cibo come mezzo di scambio su cui si giocano gli equilibri internazionali, motivo di contrasto e causa di guerre. L’incontro è così servito da un lato per capire quello che sta succedendo attorno al cibo e alle sfide che sul cibo attendono il nostro tempo. Ma anche per mettere in luce la seconda faccia della medaglia, quella a cui sono connessi effetti sociali e geopolitici come le migrazioni”.

“L’obiettivo è dunque mostrare le tante facce del tema alimentare e agroalimentare a partire dal nostro Paese ma cercando di ampliare la prospettiva alle politiche europee e soprattutto di osservare il problema con quello sguardo di respiro mondiale che è oggi necessario”, conclude.