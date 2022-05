Agroalimentare, IV. Prandini: Errore destinare 30% del Pnrr ai Comuni. Centrale tema idrico e bacini accumulo, insieme a digitale e innovazione

"Oggi dobbiamo puntare sui bacini di accumulo, altrimenti è inutile affrontare certi argomenti. Siamo stati 4 mesi senza acqua nel Nord Italia. Dobbiamo programmare pensando ai bisogni futuri, così da valorizzare i sistemi produttivi. Vero che siamo un paese di eccellenze, ma non possiamo dimenticare la produttività, che parte proprio dalla capacità idrica."

Così Ettore Prandini, presidente Coldiretti, in occasione dell'incontro La geopolitica del cibo organizzato a Roma da Italia Viva.

"Abbiamo poi diverse sfide, come quella delle energie rinnovabili, ma dobbiamo pensare a forme nuove e ragionare su un nuovo nucleare, diverso da quello attuale e più sicuro. Dobbiamo ragionare sul costo per le nostre aziende e qui dobbiamo pensare alla logistica dell'agroalimentare, dove abbiamo un gap competitivo di 13 miliardi di euro rispetto ai nostri concorrenti. Dico una cosa impopolare: é un errore strategico destinare il 30% del Pnrr ai comuni, perché non faranno niente di strategico. Serve una visione maggiore, dobbiamo crescere, formare ed educare, anche i funzionari pubblici, che devono essere presenti anche ai massimi livelli europei. Potremmo imitare la Francia creando un sistema di relazioni dentro le nostre ambasciate, per migliorare l'internazionalizzazione.

Dobbiamo lavorare sull'agricoltura di precisione e gestire i dati. Usa e Cina hanno una piattaforma di Blockchain e anche l'Europa deve crearla, così da creare un patrimonio di informazioni da difendere, evitiamo di dare agli altri i nostri sistemi produttivi. Se avessimo utilizzato i 20 miliardi per il reddito di cittadinanza per calare i costi per la manodopera che subiscono le aziende, saremo più competitivi. Sgravare il costo del lavoro aumenta la competitività, oggi rischiamo di non avere più stagionali in agricoltura, ma solo così generi ricchezza, anche per il ceto medio. Basta parlare di agricoltura come abbiamo fatto negli ultimi 30 anni".