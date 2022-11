Agroalimentare: Lega, cibo sintetico pericolo mortale per Made in Italy, interrogazione a ministro

“La produzione e la diffusione su vasta scala di carne e latte sintetico rappresentano un pericolo mortale per il settore agroalimentare italiano. Il Made in Italy è oggetto di un attacco senza precedenti da parte delle lobby e delle multinazionali del cibo sintetico, portato avanti con la complicità dell’Europa che in questi anni ha sostenuto e, in alcuni casi, persino finanziato la produzione di questi cibi. È chiaro a tutti che il cibo sintetico fa parte di un disegno più generale, pensiamo ad esempio al Nutriscore e al Farm to Fork, che punta a scardinare il nostro modello agricolo e alimentare, che è un patrimonio unico al mondo fatto di qualità, tipicità e valorizzazione dei territori. Il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida intervenga nelle sedi opportune, anche e soprattutto in Europa, affinché siano adottate tutte le misure necessarie per difendere il Made in Italy, fermare il cibo sintetico e tutelare il lavoro di milioni di aziende agroalimentari italiane".

Così Mara Bizzotto, vice capogruppo della Lega al Senato e prima firmataria dell’interrogazione al ministro Lollobrogida, e Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente commissione Agricoltura, durante il Question time a Palazzo Madama.