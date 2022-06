Agroalimentare, Scordamaglia: Ue sta smantellando la produzione agricola. Accordi devono tutelare denominazioni, salute e standard qualitativi

“La nostra crescita è grande ma l’italian sounding cresce molto più di noi, 120 mld. Negli Stati Uniti solo 1 prodotto su 5 è vero, 4 sono fake. Abbiamo difficoltà a coprire l’ultimo miglio distributivo e siamo in una politica comunitaria che sta smantellando tutta la nostra produzione.”

Così Luigi Scordamaglia, Filiera Italia, in occasione del terzo appuntamento di #èlitaliachevogliamo, organizzato oggi a Parma dalla Lega per ascoltare idee e proposte di questo territorio.

“Si dice in Ue che noi amplifichiamo le difficoltà del settore agricolo di questo paese perché vogliamo rallentare gli obiettivi ambientali di Pac e Farm to Fork. Ebbene, noi li vogliamo rallentare ma perché stiamo vivendo una situazione gravissima. Abbiamo oggi il 170% di aumento dei costi dei fertilizzanti, il 90% dei mangimi, il 600% dell’energia e nessuno parla di uno spread pericolosissimo tra i costi di produzione aumentati del 30% nelle aziende agricole e di trasformazione. Ad oggi è già stata fatta fuori un’azienda su dieci e un’azienda su quattro della trasformazione sta tagliando la produzione. La situazione è molto complessa e difficile.

Abbiamo consegnato in mano alla speculazione le commodity agricole, per cui il cibo stoccato nei silos passa innumerevoli volte di mano con una tendenza al rialzo continua. Inoltre il ministero dell’agricoltura americano ci aveva avvisati anni fa che con la riforma della Pac, la quale fa crollare ogni volta la produzione di mais, e con la Farm to Fork avremo una situazione di instabilità alimentare globale. Siamo poi a favore di accordi globali ma queste devono tutelare le denominazioni e si devono rispettare gli standard. La Spagna sta importando cereali trattati con diclorsof a causa dell’emergenza alimentare, ovvero un organo fosforico che l’Efsa ha dichiarato lesivo dell’apparato cerebrale dei bambini. L’importazione fuori standard non può essere una soluzione allo smantellamento che stiamo avviando.

L’Europa ci vuole, ma deve esserci un mutuo soccorso. Un’Europa che mette il tetto al gas, e se ancora non l’abbiamo è perché l’Olanda ancora non lo vuole e preferisce speculare. Serve un debito europeo, altrimenti l’Europa non ha senso.”