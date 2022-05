Agrocepi, Macfrut 2022. Le filiere dei territori per l’ortofrutta Made in Italy

Una collettiva di imprese si presentano assieme, alla ricerca di sinergie, nello stand di Smart Network Group (stand 035, padiglione B1), in partnership con la Federazione Nazionale Agroalimentare Agrocepi

Creare filiere di territori per l’ortofrutta made in Italy. Questo è l’obiettivo di un progetto ambizioso che si propone di aggregare e reti di imprese capaci di condividere valori e obiettivi comuni di valorizzazione delle produzioni lungo la filiera ortofrutticola. Saranno presenti, tutte assieme, a Macfrut, la fiera di riferimento dell’ortofrutta, in programma a Rimini dal 4 al 6 maggio 2022, nello spazio collettivo (STAND 035, PADIGLIONE B1) di Smart Network Group, società di comunicazione e marketing in campo agroalimentare, in partnership con la Federazione Nazionale Agroalimentare Agrocepi. Sono aziende di produzione e trasformazione, un’Op ortofrutticola, cooperative, una rete d’imprese e un’azienda specializzata nella quarta gamma: realtà differenti, ma complementari nel comporre le filiere dei territori in campo ortofrutticolo. Il traguardo che tutte condividono guarda anche all’innovazione per acquisire maggiore competitività sul mercato, ma si propone di progredire nella sostenibilità in campo ambientale, in linea con le istanze comunitarie della strategia Farm to Fork nell’ambito del Green Deal della Commissione europea.

«Anche in questa complessa situazione, con l’emergenza pandemia non ancora archiviata e le tensioni sui prezzi legate al conflitto russo-ucraino – ha sottolineato il presidente della Federazione Nazionale Agroalimentare Agrocepi, Corrado Martinangelo – cerchiamo di aggregare sempre di più il mondo delle imprese puntando sull’innovazione e sulla sostenibilità, una via maestra per elevare la qualità complessiva dell’intera filiera agroalimentare».

Smart Network Group con sede a Cosenza, mette a disposizione una lunga esperienza nel campo della comunicazione e marketing, ma soprattutto può vantare importanti accordi commerciali con aziende leader nel campo della comunicazione su tutto il territorio nazionale.

Agrocepi, nata il 6 marzo del 2017 su impulso della Confederazione Europea delle Piccole imprese, promuove, rappresenta, tutela, e coordina un gruppo di imprese, per favorirne il consolidamento e l’aggregazione lungo la filiera. Si parte dalla produzione attraverso l’industria di trasformazione , per arrivare fino alla distribuzione. (www.agrocepi.it -segreteria@agrocepi.it).

RheAura è un’Op (Organizzazione di produttori) ortofrutticola di livello nazionale, che commercializza le produzioni delle cooperative agricole associate, frutta e ortaggi freschi, facendo dell’integrazione di territori, competenze, cicli produttivi e stagionali, il suo punto di forza. Nella sua attività RheAura ha deciso di investire nell’innovazione per aumentare produttività e qualità nel rispetto dell’ambiente (www.rheaura.it - info@rheaura.it).

OrtoRomi, con sede a Borgoricco (Pd), è un’Op che produce e coltiva insalate e radicchi. Dal 1999 si è specializzata nella IV gamma e nel 2006 si è trasformata in cooperativa per gestire l’intera filiera, dal seme alla vendita finale di un prodotto che garantisce elevati standard qualitativi. Alla cooperativa aderiscono oggi oltre 40 aziende agricole (info@ortoromi.it).

Ria (Rete Innovazione Agricola) è una rete d’impresa composta da 25 aziende sia di produzione e di trasformazione che di distribuzione operanti, quindi, lungo tutta la filiera ortofrutticola. Ha sede a Firenze, ma respiro interregionale avendo partecipanti anche in Toscana, Campania, Sardegna, Puglia e Basilicata (info@innovazioneagricola.net).

Orti del Mediterraneo Società Agricola nasce in provincia di Napoli con lo scopo di coltivare e produrre eccellenze orticole campane come asparagi, cicorino rosso e verde, spinacino, spinacio, aglio, e patate. I prodotti prima della vendita devono superare diversi valutazioni in termini di qualitativi (gliortidelmediterraneo@legalmail.it).

NaturaSana Società Cooperativa Agricola si occupa di lavorare, essiccare e commercializzare all’ingrosso e al dettaglio nocciole, semilavorati, frutta secca, nocciole in guscio, tostate, sgusciate. Gestisce e valorizza prodotti tipici ed eccellenze della Tuscia viterbese (https://naturasana.shop).