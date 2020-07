AIC, PITTELLA: PER UE QUESTO È IL SECONDO APPUNTAMENTO CON LA STORIA

Parlare d’Europa, sull’impatto del Recovery Fund e degli impegni Ue su Pac e agroalimentare. L’Onorevole Gianni Pitella, vicepresidente della Commissione del Senato per le politiche dell’Unione Europea è intervenuto in un panel online organizzato dall’Aic, Associazione Italiana Coltivatori, un format nato per approfondire temi di carattere europeo. Pittella, che è stato anche vicepresidente del Parlamento europeo, ha sottolineato l’importanza e l’impatto del Recovery Fund: “Questo è il secondo appuntamento con la storia del nostro continente. Il primo è stato il secondo dopoguerra. Sul tappeto ci sono 750 miliardi per il piano di recupero che si collegano al bilancio pluriennale dell’UE. Avremo potenza di fuoco per i settori tradizionali, ma anche fondi strutturali e progetti a cominciare già da settembre. Tra le macroaree digitale, sanità, cultura, turismo e New Green Deal. Non dobbiamo commettere gli errori passati, soprattutto per i fondi strutturali, usati male o per niente”.

Uno dei nodi centrali è quello della PAC, settore fondamentale per l’AIC: “Parliamo prima di cifre – continua Pillotta - per renderci conto: si tratta di 348 miliardi di euro di cui 271 per il primo pilastro – gli aiuti diretti – e la restante parte per il secondo pilastro, quello dello sviluppo rurale. Si tratta di cifre enormi, che confermano la preponderanza della politica agricola nel bilancio europeo. La vera novità è l’orientamento verde, che deve accompagnare l’agricoltura, che deve transitare dal luogo originario, quello di offrire prodotti di prima necessità per chi veniva dalla guerra, a garantire sicurezza alimentare, sviluppo turistico, e rapporto con l’ambiente. Dovrà essere il volano del nostro futuro”.

All’interno di AIC ci sono anche aziende biologiche e la parte di Green Deal e biodiversità sono punti forti su cui prestare attenzione. Come concretizzare però questo Piano Nazionale da inviare alla commissione entro il 14 ottobre? Per Gianni Pittella si deve partire da un coordinatore per il Governo, che Conte vuole affidare al ministro Amendola. “Il Parlamento ha il dovere di dare linee guida e di controllo, ma non di gestione. Bisogna concertare con gli enti locali e le organizzazioni di categoria quali sono i progetti immediatamente cantierabili. Poi bisogna nominare responsabili di aree per i progetti, questo per trasparenza e per dare le eventuali colpe sanzionabili. La terza questione è di individuare alcune macroaree oltre i settori tradizionali. Bisogna intervenire nel ventre molle della sanità. In particolare quella del territorio che si è rivelata debole nella vicenda Covid. Poi bisogna intervenire nella telemedicina e infine su cultura e tempo libero, punti di forza dell’economia italiana”.

Sono tre criteri di fondo per Pittella da seguire: “1) i progetti devono salvaguardare la coesione territoriale: 40-50% dei fondi vanno dati al Mezzogiorno. 2) Dobbiamo garantire un accordo intergenerazionale, dobbiamo rivolgerci ai giovani, quelle su cui carichiamo l’onere del debito che stiamo facendo oggi. 3) Pari opportunità di genere: esiste una forte discriminazione tra uomo e donna, questo gap va colmato”.

