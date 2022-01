Al via campagna di promozione radio dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP. Diana: frutto della salute da far conoscere di più e meglio

Al via la campagna di promozione del Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia su RTL 102,5, in onda in contemporanea su radio, tv e web.Lo spot andrà in onda nel mese di gennaio per promuovere l’Arancia Rossa di Sicilia sul territorio nazionale.

“È compito essenziale del consorzio promuovere le nostre arance. La raccolta è partita da pochi giorni e in questo periodo le arance Tarocco e Moro hanno già raggiunto una straordinaria dolcezza”, afferma il presidente del consorzio Gerardo Diana.

“Con questa campagna pubblicitaria, che fa parte di un più ampio piano di comunicazione appena avviato e che ci vedrà protagonisti anche su “L’Ingrediente Perfetto” presentato da Maria Grazia Cucinotta su La7 nel mese di febbraio, puntiamo a esaltare le peculiari e uniche caratteristiche del nostro frutto e a sottolinearne la versatilità di impiego: come frutto fresco a tavola, in cucina per straordinarie ricette e come bevanda carica di energia e salute, grazie alla grande carica di vitamina C e antocianine contenute in ogni rossa”, aggiunge Diana.

“Quest’anno, nonostante le condizioni di produzione non facili, a causa delle precipitazioni abbondantissime che hanno colpito il nostro territorio, abbiamo un frutto di grande qualità. Promuoverne il consumo significa anche dare merito a quanti, nella filiera, hanno lavorato con tanta dedizione e senza risparmio per far arrivare sulle tavole degli italiani le rosse siciliane. A tutti i produttori e gli operatori va il nostro sentito grazie”, conclude il presidente del Consorzio.