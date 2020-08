ALIMENTARE, MERCURI: SALVATAGGIO FERRARINI PUÒ PASSARE SOLTANTO ATTRAVERSO CORDATA ITALIANA DI MATRICE COOPERATIVA

“Siamo soddisfatti per la presentazione della proposta di concordato avanzata da Bonterre-Grandi Salumifici Italiani per il salvataggio della Ferrarini: la riteniamo l’unica in grado di garantire sicurezza per la filiera, trasparenza nell’operazione e di rilanciare una importante realtà agroindustriale, salvaguardando i livelli occupazionali e lo sviluppo del territorio”. Così il presidente di Alleanza Cooperative Agroalimentare Giorgio Mercuri commenta positivamente la nuova proposta di concordato per il salvataggio e il rilancio della Ferrarini presentata dal Gruppo Bonterre-Grandi Salumifici Italiani, struttura cooperativa leader nel settore del Parmigiano Reggiano e dei salumi di qualità e titolari di marchi come Parmareggio, Casa Modena, Alcisa, Senfter, insieme all’Op Opas, la più grande organizzazione italiana di allevatori di suini, ad Hp, società attiva nel settore dell’innovazione, a Banca Intesa e Unicredit.

“Riponiamo grande fiducia nel successo dell’operazione” prosegue il presidente. “La solidità finanziaria del gruppo e il suo know-how in fatto di produzione, trasformazione e commercializzazione, danno lo spessore giusto e il valore corretto alla proposta di salvataggio di una realtà tutta italiana come Ferrarini. Il mondo della cooperazione ha già dato prova in moltissime occasioni di essere garanzia della salvaguardia delle filiere agroalimentari, agendo a tutela del lavoro, dei lavoratori e di interi territori”.

“L’operazione potrà giovarsi della capacità imprenditoriale di Bonterre Grandi Salumifici Italiani nella realizzazione di un Piano Industriale capace di coniugare qualità, tradizione, sviluppo del territorio e occupazione, in linea con i principi del sistema valoriale cooperativo. Bonterre ha saputo in questi anni valorizzare con successo la filiera del Parmigiano Reggiano, sviluppando marchi di successo, rafforzando la sua competitività sul mercato e mantenendo un approccio responsabile verso l’azienda e i creditori sociali”.

“La cordata con il gruppo Bonterre Grandi Salumifici Italiani è l’unica soluzione trasparente per il salvataggio della Ferarrini – conclude Mercuri – proposta da attori di esperienza, come hanno sottolineato associazioni agricole ed esponenti politici, in grado di salvare una azienda italiana ed ha tutte le competenze manageriali, finanziarie e gestionali per portare a casa un risultato davvero importante. L’esito positivo dell’acquisizione da parte della cordata sarebbe un beneficio per gli allevatori e darebbe garanzie anche a livello occupazionale, in un momento particolarmente complesso per l’economia nazionale, chiamata a fronteggiare le conseguenze dell’emergenza sanitaria per la diffusione del COVID-19”.

